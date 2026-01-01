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    Hochdruckreiniger HDS 2000 Super | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit grauem Gehäuse, zwei Griffen und Rädern, professionelles Modell.

    Hochdruckreiniger

    HDS 2000 Super

    Bestellnummer: 1.071-100.0