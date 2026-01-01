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    Hochdruckreiniger HDS 5/11 UX | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchrolle und gelbem Knopf, auf Rädern.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 5/11 UX

    Bestellnummer: 1.064-901.0

    • Kompaktes, ergonomisches Uprightdesign, luftgekühlter Motor mit Axialpumpe
    • Schlauchtrommel mit 15 m HD-Schlauch, Reinigungsmittelansaugung
    • EASY!Force Advanced, 3-fach-Düse
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