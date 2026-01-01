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    Hochdruckreiniger HDS 5/15 U | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger mit gelbem Drehknopf und Griff, auf Rädern stehend.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 5/15 U

    Bestellnummer: 1.064-912.0

    • Kompaktes, ergonomisches Uprightdesign, luftgekühlter Motor mit Axialpumpe
    • 10 m HD-Schlauch, Reinigungsmittelansaugung
    • EASY!Force Advanced, 3-fach-Düse
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