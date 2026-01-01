Hochdruckreiniger HDS 6/14-4 C | Kärcher

Der HDS 6/14-4 C ist ein kraftvoller 1-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der HDS-Kompaktklasse mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor, sparsamer eco!efficiency-Stufe und intuitiver Einknopfbedienung. Eine robuste Axialpumpe mit 3 Keramikkolben baut den nötigen Druck auf. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit patentierter Düsentechnologie und einem über 1 Meter langen Stahlrohr sowie EASY!Lock-Schnellverschlüsse machen die Arbeit ergonomisch. Das Softdämpfungssystem SDS mindert Schwingungen für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln, die aus einem 15,5-Liter-Tank präzise dosiert werden. Druck und Wasserdurchfluss können je nach Aufgabe angepasst und dank Servo Control direkt an der Pistole justiert werden. Der wartungsfreundliche HDS 6/14-4 C ist konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen. Die Möglichkeit zur Entkalkung, ein Wasserfilter und ein Sicherheitsventil schonen die Technik. Ein robustes Chassis schützt vor Stößen, große Räder und eine Lenkrolle bieten hohe Mobilität. Für mitgeführtes Zubehör gibt es Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Wirtschaftlichkeit eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen. Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20 Prozent. Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Patentierte Kärcher Powerdüse mit bis zu 40 % mehr Reinigungskraft. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Zuverlässigkeit Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch. Integrierte Düsenaufbewahrung. Integrierte Lanzenhalterung für Transport. Reinigungsmitteldosierung Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Große Tanköffnung mit Einfüllschütte. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für einfaches Kippen beim Überwinden von Absätzen. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.