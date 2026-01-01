Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Hochdruckreiniger HDS 6/14 C | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger, grau mit gelben Bedienelementen, auf Rollen, seitliche Ansicht.

    Hochdruckreiniger

    HDS 6/14 C

    Bestellnummer: 1.169-200.0