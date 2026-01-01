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    Hochdruckreiniger HDS 6/15 C | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger mit zwei Rädern, Bedienfeld oben und Griff hinten.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 6/15 C

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.169-910.0

    • Kompakt und leistungsstark, luftgekühlter Elektromotor mit Axialpumpe
    • 10 m HD-Schlauch, modulare Elektronik wie bei M/S-Klasse, Staufach für Zubehör
    • EASY!Force Advanced, Reinigungsmitteltank, Entkalker
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