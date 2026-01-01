Hochdruckreiniger HDS 6/15 CXA | Kärcher

Ergonomisch und benutzerfreundlich: Der 1-phasige HDS 6/15 CXA mit eco!efficiency-Stufe ist ein kraftvoller Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse. Eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe baut den nötigen Druck auf. Die automatische Trommel zum Auf- und Abrollen des 15 Meter langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon® auch unter Druck sorgt für hohen Komfort und kurze Rüstzeiten. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit patentierter Düsentechnologie sowie EASY!Lock-Schnellverschlüsse machen die Arbeit ergonomisch. Das Softdämpfungssystem SDS mindert Schwingungen. Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln, die aus einem 15,5-Liter-Tank präzise dosiert werden. Druck und Wasserdurchfluss können je nach Aufgabe angepasst werden. Der wartungsfreundliche HDS 6/15 CXA ist konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen. Die Möglichkeit zur Entkalkung, ein Wasserfilter und ein Sicherheitsventil schonen die Technik. Ein robustes Chassis schützt vor Stößen, große Räder und eine Lenkrolle bieten hohe Mobilität. Für mitgeführtes Zubehör gibt es integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Automatische Schlauchtrommel Kratzfester und glatter Ultra Guard HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung. Hohe Wirtschaftlichkeit eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen. Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20 Prozent. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock Hochdruckpistole EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Zuverlässigkeit Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch. Integrierte Düsenaufbewahrung. Integrierte Lanzenhalterung für Transport. Reinigungsmitteldosierung Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Große Tanköffnung mit Einfüllschütte. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.