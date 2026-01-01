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    Hochdruckreiniger HDS 6/15 CXA | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger mit Rädern und Bedienfeld, seitliche Ansicht.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 6/15 CXA

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.169-921.0

    • Kompakt und leistungsstark, luftgekühlter Elektromotor mit Axialpumpe
    • Autom. Schlauchtrommel mit 15 m Ultra Guard-Schlauch mit Teflon®-Beschichtung
    • EASY!Force Advanced, Reinigungsmitteltank, Entkalker
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