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    Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger mit Rädern und Bedienfeld, seitliche Ansicht.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 8/18-4 C

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.174-918.0

    • Kompakt und leistungsstark, wassergekühlter 4-poliger Motor mit Axialpumpe
    • 10 m HD-Schlauch, modulare Elektronik wie bei M/S-Klasse, Staufach für Zubehör
    • EASY!Force Advanced mit Servo-Control-Regler, Reinigungsmitteltank, Dampfstufe
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