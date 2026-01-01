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    Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit grauem Gehäuse, gelben Bedienelementen und schwarzen Rädern auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckreiniger

    HDS 8/18-4 CX

    Bestellnummer: 1.174-906.0