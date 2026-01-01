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    Hochdruckreiniger HDS 8/18 -4 St EU-I | Kärcher

    Kärcher Heißwassererzeuger mit grauem Gehäuse und gelben Bedienelementen auf der Vorderseite.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 8/18 -4 St EU-I

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.699-930.0

    • Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts
    • 4-poliger wassergekühlter Motor und robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
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