Hochdruckreiniger HDS 8/18 -4 St EU-I | Kärcher

Der HDS 8/18-4 St ist ein hochwertig ausgestatteter, stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Ölbrenner, der für den harten Dauereinsatz ausgelegt ist. Der 4-polige, langsam laufende Elektromotor mobilisiert große Leistung. Die robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf mobilisiert hohen Druck und stellt große Mengen an Heißwasser bereit. Ein großer Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln. Der integrierte Wasservorlagebehälter ist mit einem Entkalkungsschutz ausgestattet. Das Reinigungsmittel wird angesaugt und durch ein Ventil präzise dosiert. Ein Leerstand des Reinigungsmittels wird angezeigt. Für eine hohe Betriebssicherheit sorgt die elektronische Überwachung des Ölbrenners und der gesamten Technik. Ein intuitiver Drehschalter oder optional eine Fernsteuerung machen die Bedienung einfach, auch Service- und Wartungsaufgaben sind anwenderfreundlich gestaltet. Eine Vielzahl verfügbarer Zubehöre ermöglicht das Anpassen des HDS 8/18-4 St an unterschiedlichste Reinigungsaufgaben. Das Gerät kann durch ein Manometer und einen Stundenzähler, eine zweite Reinigungsmitteldosierung sowie ein System zur Druckentlastung ergänzt werden.

Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck. Besonders robust und sehr langlebig. Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Qualitativ hochwertige Ausstattung Der Wasservorlagebehälter mit Entkalkungsschutz und Leermeldeanzeige schützt die Heizschlange und das komplette System vor Kalkablagerungen. Gehäuse und Rahmen sind aus pulverbeschichtetem Stahl und damit robust ausgeführt. Eine Reinigungsmittelansaugung mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist im Standard-Lieferumfang enthalten, eine zweite optional erhältlich. Wassergekühlter 4-poliger Elektromotor 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Nur sehr geringe Motorenvibrationen. Zuverlässiger Kärcher-Brenner mit maximaler Effizienz Hochleistungs-Ölbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung. Vermeidung von Kondensation und Korrosion durch vertikale Bauweise. Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Automatische Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Automatische Abschaltung bei Über- oder Unterspannung. Überwachung der Flammen- und Abgastemperatur, Schutz gegen Wassermangel/ Überdruck, Entkalkungsschutz mit Leermeldeanzeige und Überwachung auf Fehlfunktion gewährleisten sicheren, langlebigen Betrieb. Unkomplizierte, einfache Bedienung Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Einfaches Konzept mit selbsterklärenden Symbolen und übersichtlichem Bedienfeld. Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit. Reinigungsmittelansaug- und dosiersystem für noch bessere Reinigungsergebnisse Zur exakten, stufenlosen Reinigungsmitteldosierung. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten. Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern. Die Anzeige von Fehlercodes, Betriebszustand, Wartungsintervall der Pumpe und Überwachung auf fehlerhaften Betrieb des Brenners und der gesamten Maschine erleichtern den Service. Großer, transparenter Wasserfeinfilter Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen. Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine. Hohe Flexibilität Optional kann das Gerät mit einer Fernbedienung gesteuert werden.