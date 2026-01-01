Hochdruckreiniger HDS 8/20 De | Kärcher

Ein leistungsstarker Dieselmotor mit Elektrostart, eine robuste und langlebige Kurbelwellenpumpe und nicht zuletzt die hocheffiziente Brennertechnologie sorgen bei unserem Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/20 D für exzellente Reinigungsergebnisse auch unter erschwerten Bedingungen wie in Gebieten ohne Stromversorgung. Ideal für Anwendungen im Baugewerbe, in Kommunen oder bei Gebäudedienstleistern überzeugt das Gerät mit einer stündlichen Wassermenge von 800 Litern und 200 Bar Arbeitsdruck bei der Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen. Dabei ermöglicht ein integrierter 30-Liter-Brennstofftank lange Einsatzzeiten. Bewährte Sicherheitstechnik, bestehend aus Thermo- und Sicherheitsventil, Wasserfilter, Abgastemperaturüberwachung sowie Softdämpfungssystem (SDS), schützt zuverlässig alle wichtigen Komponenten, während ein robuster Stahlrohrrahmen das Gerät vor Beschädigungen von außen bewahrt. Zur Serienausstattung gehören außerdem pannensichere Reifen, eine Lenkrolle mit Feststellbremse, ergonomische Schubgriffe und ein anwenderfreundlicher Ein-Knopf-Wahlschalter. Zubehöre wie Hochdruckschlauch und -lanze sind mühelos direkt am Gerät unterzubringen.

Sparsamer, dieselbetriebener Verbrennungsmotor Ermöglicht Unabhängigkeit von externen Stromquellen. Entspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V. Mit komfortablem Elektrostart. Hohe Mobilität Große, pannensichere Reifen und Lenkrolle mit Feststellbremse. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens. Robuste Ausführung für härteste Einsätze Stabiler Stahlrohrrahmen schützt das Gerät vor äußeren Einwirkungen. Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter. Zur Kranverladung in Verleihgeschäft und Baugewerbe geeignet. Zubehörkonzept Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät. Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole. Ergonomischer Griff sowie Schlauchaufbewahrung.