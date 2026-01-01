10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckreiniger HDS 8/20 G | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger auf einem Rollwagen, mit gelbem Griff und sichtbaren Schläuchen, in einem grauen Rahmen.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 8/20 G

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.210-920.0

    • Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
    Angebot anfordern