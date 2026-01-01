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    Hochdruckreiniger HDS 9/20-4 MXA | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit grauem Gehäuse, gelbem Bedienfeld und schwarzen Rädern, seitliche Ansicht.

    Hochdruckreiniger

    HDS 9/20-4 MXA

    Bestellnummer: 1.071-940.0