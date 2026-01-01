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    Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M 12 kW | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger in Grau mit gelben Akzenten, auf zwei Rädern, seitlich mit Lanze befestigt.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS-E 8/16-4 M 12 kW

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.030-900.0

    • Schnellheizkammer
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