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    Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M 36 kW | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger in Grau mit gelben Akzenten, auf zwei Rädern, seitlich mit Lanze befestigt.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS-E 8/16-4 M 36 kW

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.030-906.0

    • Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
    • Kipphilfe
    • 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung
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