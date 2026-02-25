HDS-Trailer - mobiler Dampfstrahler | Kärcher

HDS-Trailer: Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse.
Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Der autarke Betrieb der HDS-Trailer ermöglicht zudem vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
√ Mobiler und unabhängiger Heißwasser-Hochdruckreiniger.
√ Unabhängig vom Strom- und Wassernetz: Große Wasser- und Diesel-Tanks für maximale Unabhängigkeit und lange Einsatzzeiten
√ Individuelle Gerätekonfiguration.
√ Einfaches Handling: Bedienung mit EASY-Operation.
√ Zubehör für alle Reinigungsaufgaben ist integriert.
√ Einsatzmöglichkeiten: Fassadenreinigung, Baumaschinen und sonstiges Equipment, Öffentliche Plätze und Gebäude, Verkehrswege, Bahnhöfe und Brücken