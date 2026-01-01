HEPA-13-Filter LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp | Kärcher

Unser HEPA-13-Filter hält dank seines enormen Abscheidegrads von 99,95 Prozent auch kleinste Partikel im Bereich von wenigen Mikrometern zurück. Aerosole, Viren und Keime werden nahezu vollständig durch die hohe Filterleistung abgefangen und nicht wieder an die Umgebungsluft abgegeben. Nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert, erfüllt der HEPA-13-Filter damit auch die hohen Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen.