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    HEPA-13-Filter LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Schwarzer ovaler Filter mit weißen Lamellen, vermutlich für ein Reinigungsgerät.

    HEPA-13-Filter LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp

    Bestellnummer: 2.885-914.0

    Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.