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    HEPA-13-Filter | Kärcher

    Schwarzer rechteckiger Filter mit weißen Lamellen und Kunststoffrahmen.

    HEPA-13-Filter

    Bestellnummer: 6.414-080.0

    Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.