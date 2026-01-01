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    HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp | Kärcher

    Kärcher Safety HEPA-Filter, rechteckig, schwarz mit weißen Falten, rotes Etikett mit Produktinformationen.

    HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp

    Bestellnummer: 2.889-424.0

    Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.