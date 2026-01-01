Hermetic Eimer blau für Classic Trolleys 20 L | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-201.0Rechteckiger Eimer mit Tragegriff.
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 580 x 270
Abmessungen, verpackt (mm)
260 x 580 x 270
Anwendungsgebiete