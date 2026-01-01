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    Hermetic Eimer blau für Classic Trolleys 20 L | Kärcher

    Blauer rechteckiger Eimer mit weißem Griff und Messskala an der Innenseite.

    Hermetic Eimer blau für Classic Trolleys 20 L

    Bestellnummer: 6.999-201.0

    Rechteckiger Eimer mit Tragegriff.