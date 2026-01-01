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    Hermetic Eimer grau 20 L | Kärcher

    Grauer rechteckiger Eimer mit Tragegriff, frontal fotografiert.

    Hermetic Eimer grau 20 L

    Bestellnummer: 9.212-181.0

    Rechteckiger Eimer mit Tragegriff
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