Hermetic Eimer grau 20 L | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-181.0Rechteckiger Eimer mit Tragegriff
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1.1
Verpackungsgewicht (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 580 x 270
Abmessungen, verpackt (mm)
260 x 580 x 270
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete