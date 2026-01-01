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    Hermetic Sieb | Kärcher

    Graue, rechteckige Lochplatte mit gleichmäßig verteilten kleinen Löchern.

    Hermetic Sieb

    Bestellnummer: 9.212-157.0

    Sieb zur Vortränkung, passend zu 20 und 10 L Hermetic Eimer.