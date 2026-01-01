Hermetic Sieb | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-157.0Sieb zur Vortränkung, passend zu 20 und 10 L Hermetic Eimer.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
540 x 205 x 30
Anwendungsgebiete