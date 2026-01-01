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    Heißwassererzeuger HG 64 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit grauem Gehäuse, gelbem Drehknopf und schwarzen Rädern auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Heißwassererzeuger

    HG 64

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.030-510.0

    • Hocheffiziente und emissionsarme Brennertechnologie
    • Robuster Rahmen schützt auch bei härteren Einsätzen
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