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    High-End-HD-Pistole | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger-Handgriff mit gelbem Abzug, seitliche Ansicht.

    High-End-HD-Pistole

    Bestellnummer: 4.775-823.0

    High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.
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