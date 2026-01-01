High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 l/h | Kärcher

Dank lebensmittelechter und meerwasserbeständiger Materialien für den professionellen Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie prädestiniert: Die High-End-Handspritzpistole garantiert extrem geringe Druckverluste auch bei sehr großen Wassermengen von bis zu 2500 Litern pro Stunde. Sehr robust und langlebig und mit den neuen, innovativen, zeitsparenden und stabilen EASY!Lock-Anschlüssen ausgestattet.