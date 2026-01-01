High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 l/h | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 4.118-011.0Robuste, langlebige High-End-Handspritzpistole für den Einsatz in Lebensmittelbereich und Industrie. Weist auch bei großen Wassermengen bis 2500 l/h nur sehr geringe Druckverluste auf.
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9