Hochdruck Knickgelenk | Kärcher

Dank der stufenlosen Winkelverstellung des Hochdruck-Knickgelenks von bis zu 120° reinigen Sie schwer zugängliche Bereiche bei Hochdruckreinigungsarbeiten völlig mühelos. Maschinen, Fahrzeuge, Unterböden, Fassaden, Dächer und viele Anwendungen mehr sind damit schnell und effizient sauber. Die Montage erfolgt denkbar einfach und komfortabel direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.