Hochdruck Knickgelenk | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-057.0Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren.
Max. Arbeitsdruck (bar)
300
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5