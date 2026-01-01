Hochdruck Knickgelenk | Kärcher

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Bestellnummer: 4.481-039.0Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.
Max. Arbeitsdruck (bar)
300
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4