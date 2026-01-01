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    Hochdruck Knickgelenk | Kärcher

    Kärcher Düsenhalterung aus Metall und Kunststoff mit schwarzem Griff und Anschluss.

    Hochdruck Knickgelenk

    Bestellnummer: 4.481-039.0

    Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.