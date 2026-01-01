Hochdruck Knickgelenk | Kärcher

Bei der Hochdruckreinigung von beispielsweise Maschinen, Fahrzeugen, Unterböden, Fassaden oder Dächern trifft man häufig auf Bereiche, die mit dem Strahlrohr nicht oder nur mühevoll zu erreichen sind. Mit dem Hochdruck-Knickgelenk ist dieses Problem gelöst. Dank seiner stufenlosen Winkelverstellung von bis zu 120° erreichen Sie mühelos auch schwer zugängliche Stellen und kein Bereich bleibt mehr ungereinigt. Einfache Montage direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers oder auch einer Teleskopstange.