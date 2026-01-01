Hochdruck Vollstrahldüse 030 für Innenreinigungsköpfe | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.415-444.0Hochdruck-Vollstrahldüse 030 für Innenreinigungsköpfe mit Sprühwinkel 0°, aus gehärtetem Edelstahl und mit 1/8-Zoll-Gewinde.
Düsengröße ( )
30
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0