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    Hochdruck Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe | Kärcher

    Metallischer Hochdruckdüsenkopf mit Gewinde, auf weißem Hintergrund.

    Hochdruck Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe

    Bestellnummer: 6.415-447.0

    Hochdruck-Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe mit Sprühwinkel 0°, aus gehärtetem Edelstahl und mit 1/8-Zoll-Gewinde.