Hochdruckkugelhahn | Kärcher

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Bestellnummer: 6.412-068.0
Material
Stahl, verzinkt
Oberfläche
nickelbeschichtet
Durchmesser (cm)
25
Max. Druck (bar)
315
Gewinde
IG
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.1