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    Hochdruckkugelhahn | Kärcher

    Metallkugelhahn mit Hebelgriff, silberfarben, auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckkugelhahn

    Bestellnummer: 6.412-068.0