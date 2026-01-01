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    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Kärcher Hochdruckschlauch, schwarz, mit gelber Beschriftung, aufgerollt, mit zwei grauen Anschlüssen.

    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-034.0

    Hochdruckschlauch in 10 m Länge mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nennweite DN 6, geeignet bis 250 bar.