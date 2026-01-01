Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-019.0Hochdruckschlauch (DN 8), beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet. Geeignet für Drücke bis 315 bar. Länge: 10 m.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
315
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.3