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    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit grauen Anschlüssen an beiden Enden.

    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-019.0

    Hochdruckschlauch (DN 8), beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet. Geeignet für Drücke bis 315 bar. Länge: 10 m.