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    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit gelben Akzenten und zwei Anschlüssen, einer gelb, einer grau.

    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-031.0

    Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.