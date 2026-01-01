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    Hochdruckschlauch, 15 m, _ 8, 315 bar | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit grauen Anschlüssen, aufgerollt und auf weißem Hintergrund platziert.

    Hochdruckschlauch, 15 m, _ 8, 315 bar

    Bestellnummer: 6.110-033.0

    15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.