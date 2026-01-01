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    Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit zwei Anschlüssen, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-059.0

    Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung.