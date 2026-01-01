Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.110-059.0Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung.
Nennweite ( )
12
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
210
Länge (m)
15
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.6