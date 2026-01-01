Hochdruckschlauch, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-036.0Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung versehener Hochdruckschlauch (DN 6, 15 m lang, bis zu 250 bar Druck).
Nennweite ( )
6
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Länge (m)
15
Anschlussgewinde
1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.5