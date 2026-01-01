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    Hochdruckschlauch, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit gelben Akzenten und zwei Anschlüssen, einer gelb, einer grau.

    Hochdruckschlauch, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-020.0