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    Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit gelben Akzenten und zwei Anschlüssen, einer gelb, einer grau.

    Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-030.0

    15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.