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    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit zwei Anschlussstücken, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.390-726.0

    Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar