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    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelben Streifen, aufgerollt, mit gelbem und silbernem Anschluss.

    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.110-011.0

    Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.