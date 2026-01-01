Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-011.0Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
315
Länge (m)
20
Anschlussgewinde
1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.4