Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-032.0Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
315
Länge (m)
20
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.1