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    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit zwei Anschlussstücken, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.390-031.0

    Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.