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    Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit grauen Anschlüssen an beiden Enden.

    Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-044.0

    Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.