Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.391-513.0Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar
Nennweite ( )
10
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
220
Länge (m)
25
Anschlussgewinde
2 x M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7