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    Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit gelben Akzenten und zwei Anschlüssen, einer gelb, einer grau.

    Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-014.0

    Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar.