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    Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit grauen Anschlüssen an beiden Enden.

    Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-045.0

    40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar.