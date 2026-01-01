10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit zwei Anschlüssen.

    Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.391-510.0

    mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar