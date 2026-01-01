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    Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit zwei Anschlüssen.

    Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-060.0

    Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar.