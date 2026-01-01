Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 10, 250 bar x , EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 4.119-004.0Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.
Nennweite ( )
10
Temperatur (°C)
max. 155
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.7