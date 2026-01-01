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    Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelbem und grauem Anschluss, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

    Bestellnummer: 4.119-005.0

    Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.